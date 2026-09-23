На Львівщині чоловік постане перед судом за напад із ножем на матір партнерки

У Стрийському районі Львівської області чоловіка 60 років звинувачують у умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Під час суперечки він наніс ножове поранення 73-річній матері своєї співмешканки. За інформацією поліції Львівщини, інцидент стався 26 травня близько 18:00 у одному з сіл району. Між підозрюваним і пенсіонеркою виник конфлікт, під час якого чоловік ударив жінку ножем у живіт. Через це вона отримала проникаюче поранення та важкі тілесні ушкодження.

«В момент скоєння злочину підозрюваний був у стані алкогольного сп’яніння», — розповіли у поліції.

Правоохоронці знайшли та затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, вже завершили.

Обвинувачення направили до суду. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення за вчинене.