У Львові у самому серці міста руйнуються два пам’ятки архітектури, місто звернулося до Мінкульту

У самому серці Львова, на площі Різні неподалік Оперного театру та театру імені Марії Заньковецької, вже багато років занепадають два історичні будинки загальною площею понад 1300 кв. м.

Обидві будівлі перебувають у приватній власності й зараз мають аварійний стан, що створює загрозу для пішоходів. Львівська міська рада звернулася до Міністерства культури з вимогою вжити заходів, аби власник навів лад і привів ці споруди до належного стану.

Керуючий справами міськради Євген Бойко повідомив, що кінцевим власником є Павло Дубневич. Він підкреслив, що будівлі довго ігнорують у догляді, що призводить до їхнього подальшого руйнування.

«Ця будівля не просто занепадає — вона становить пряму небезпеку для людей. Складається враження, що мета власника – довести будинок до повного руйнування, щоб потім звести нову споруду», – зауважив Євген Бойко.

Власники придбали майно на аукціоні. При цьому один із будинків вони зобов’язані були відновити протягом 30 місяців, але не виконали це зобов’язання. Другий проєкт реставрації скасували через суд.

Архітектор-реставратор Роман Могитич, член Спілки архітекторів України та Українського комітету ICOMOS, зазначив, що обидві будівлі мають велику історичну та архітектурну цінність. Перша датується кінцем XIX століття, друга — кінцем XIX – початком XX століття.

«За практикою, ці будинки можна зберегти. Технічний стан не є критично аварійним — їх можна врятувати, а відтворення фасадного декору за зразками цілком реальне», – пояснив Роман Могитич.

Ці споруди є невід’ємною частиною історичного середовища Львова. Відповідно до історико-архітектурного опорного плану, забудова у центрі повинна або зберігатися, або реконструюватися без втрати цінних елементів.

У міськраді наголошують, що це питання виходить за межі приватної власності — це виклик для збереження культурної спадщини Львова загалом. Будинки розташовані на інтенсивному пішохідному маршруті поруч з оперним театром, театром імені Марії Заньковецької і церквою Марії Сніжної.