У Львові пройшли змагання для військових та ветеранів війни

У Львові пройшов спортивний турнір «Звитяга Нескорених» для військовослужбовців та ветеранів. Змагання зібрали понад 150 учасників з різних куточків України.

Для багатьох присутніх це стало не просто спортивним випробуванням. Люди отримали шанс поспілкуватися, підтримати один одного та зробити ще один крок до відновлення — як фізичного, так і психологічного. Учасники змагалися у жимі штанги лежачи, веслуванні на тренажері, ривку гирі та інвастронгу.

«Такі змагання – це можливість перевірити себе, свої сили та показати, що після служби й поранень життя триває. Спорт допомагає відновлюватися, знаходити нові цілі та мотивацію. Тут відчуваєш підтримку людей, які тебе розуміють, бо самі пройшли через війну», – розповів підполковник Нацгвардії Тарас Балан.

Одним із призерів турніру став 59-річний нацгвардієць 50 полку НГУ Роман Зорій. За роки спортивної кар’єри він здобув 65 медалей. У 2023 році чоловік отримав тяжке поранення. Проте це не стало для нього кінцем шляху.

«Після поранення життя не завершується. Можна реалізувати себе у спорті, показувати власним прикладом, що навіть після важких випробувань можна перемагати. Основне – не залишатися наодинці. Є люди, які тебе підтримають і приймуть. Ми одна велика сім’я. Якщо ми боролися на полі бою, то можемо боротися і тут – за нові перемоги», – поділився Роман Зорій.

На захід прийшли й інші військовослужбовці та ветерани. Вони підтримували побратимів, спілкувалися та згадували спільний досвід боротьби за Україну. Кожна перемога тут означає більше, ніж просто медаль. Це доказ того, що після найважчих випробувань життя триває далі.