Львівська міськрада оскаржує дозвіл ДІАМ на будівництво на вулиці Олесницького, 1

Львівська міська рада звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про скасування дозволу, який надала Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), на будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою вул. Є. Олесницького, 1 у Львові. Про це повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Будівництво багатоквартирного житлового будинку наразі залишається незавершеним: на ділянці зведено шість поверхів, виконано монолітний каркас та частково побудовано цегляні зовнішні стіни. Територію оточено парканом.

Міська інспекція Держархбудконтролю раніше визнала це будівництво самовільним. Забудовника оштрафували на суму понад 522 тисяч гривень і винесли припис про знесення об’єкта.

Замовником проєкту виступає обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив „Леван Ленд“». Після втручання міських контролюючих органів кооператив звернувся до ДІАМ. Там змінили клас наслідків об’єкта на СС3 — найвищий рівень відповідальності та складності, який характеризує будівлі з потенційною загрозою масових людських жертв, великих економічних збитків або серйозних екологічних наслідків. Після цього ДІАМ видала дозвіл на проведення будівельних робіт.

У міській раді наголошують, що дозвіл видали вже тоді, коли будівля фактично була зведена.

«З початку цього року в Україні скарги щодо будівництва можуть подавати лише фізичні особи. Якщо ж незаконне будівництво виявляє, наприклад, міська рада, ці факти ігнорують. Орган місцевого самоврядування не має права звертатись до профільного міністерства чи ДІАМу. Історія з будівництвом на Олесницького показує, що замість перевірки ми отримали дозвіл, який “перетворює” самочинне будівництво на легітимне. Саме тому наприкінці вересня Львівська міська рада подала судовий позов. Ми просимо Львівський окружний адміністративний суд скасувати дозвіл, виданий ДІАМ на будівництво на Олесницького» — зазначив Любомир Зубач.

У мерії нагадують, що незаконне будівництво на вул. Олесницького, 1 виявили ще у грудні 2025 року. Тодішня перевірка показала, що п’ять поверхів будинку збудували без погоджень із міськими органами влади.

Раніше Державна інспекція архітектури та містобудування України запровадила онлайн-сервіс для оскарження відмов у видачі містобудівних умов та обмежень. Любомир Зубач тоді зазначав, що такі зміни, на його думку, значно знижують роль місцевого самоврядування у контролі за забудовою міст.