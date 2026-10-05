У Старосамбірському районі пройшов другий Всеукраїнський багатожанровий фестиваль «Ворота Карпат»

На Старосамбірщині відбувся ІІ Всеукраїнський багатожанровий фестиваль «Ворота Карпат»

Цього року фестиваль зібрав 1364 учасники із 12 областей України, які презентували свої творчі роботи у хореографії, вокалі та інструментальній музиці.

3–4 жовтня на Старосамбірщині провели ІІ Всеукраїнський багатожанровий фестиваль «Ворота Карпат» за підтримки Львівської обласної державної адміністрації. Подія залучила 1364 учасники з 12 різних областей України, які демонстрували свої вміння у трьох мистецьких напрямках — хореографічному, вокальному та інструментальному.

Серед учасників були колективи з Волинської, Хмельницької, Закарпатської, Чернівецької, Сумської, Рівненської, Донецької та інших областей.

Фестиваль проходив на кількох майданчиках — у Старому Самборі, Страшевичах і Торчиновичах. Його започаткували у 2024 році як обласний захід, що згодом розширився і сьогодні має статус всеукраїнського багатожанрового фестивалю.

Першого дня конкурсні програми охопили хореографічний, вокальний та інструментальний жанри. Страшевичі стали однією з головних локацій, де фестиваль відвідали близько тисячі гостей.

Під час виступів учасники проявляли виконавську майстерність, артистизм і сценічну культуру. Найкращі виконавці отримали медалі та дипломи.

4 жовтня у селі Лаврові Великолінинського старостинського округу відбувся гала-концерт із презентацією найяскравіших номерів фестивалю.

Директорка департаменту культури, туризму та релігій Львівської ОДА Ірина Гаврилюк підкреслила значення заходу: «Фестиваль “Ворота Карпат” показує важливість створення простору для творчого діалогу та культурного обміну. Особливо цінно, що сьогодні цей захід об’єднує понад тисячу учасників із різних куточків країни та охоплює різні мистецькі жанри.

Такі фестивалі відкривають нові імена, підтримують творчі колективи, сприяють розвитку партнерських зв’язків між громадами й популяризації української культури. Вдячна організаторам, учасникам і всім, хто долучився до проведення цього масштабного дійства».

ІІ Всеукраїнський багатожанровий фестиваль «Ворота Карпат» став помітною культурною подією для Старосамбірщини та Львівщини. Він підтримав розвиток українського мистецтва, стимулював творчий обмін між колективами з усіх регіонів і посилив культурне партнерство.