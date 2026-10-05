Львівський національний медичний університет буде називатися іменем Короля Данила
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Львівський національний медичний університет буде називатися іменем Короля Данила

Марко Лук'яненко

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Міністерство охорони здоров’я України офіційно перейменувало Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Тепер він носитиме назву Львівський національний медичний університет імені Короля Данила.

Це рішення стало завершальним кроком у процесі перейменування, який започаткувала Львівська обласна державна адміністрація в червні цього року.

24 вересня Вчена рада університету підтримала ініціативу. Після її затвердження адміністрація вишу погодилася з пропозицією, а Міністерство охорони здоров’я видало наказ про зміну офіційної назви.

Тепер у повній назві навчального закладу увічнено титул Данила Романовича — правителя Русі, якого в 1253 році коронували королем Русі.

Метою перейменування є відновлення історичної точності та підкреслення значимості Короля Данила як видатного українського середньовічного правителя.

Львівська обласна державна адміністрація продовжує підтримувати заходи, спрямовані на повернення української історичної спадщини у публічний простір та належне вшанування ключових фігур національної історії.

Зміна офіційної назви Львівського національного медичного університету офіційно набрала чинності відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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