У Львові стартував архітектурний конкурс на створення громадського простору імені Івана Вакарчука

Призовий фонд конкурсу становить 500 тисяч гривень.

У Львові стартував відкритий архітектурний конкурс на проєктну пропозицію громадського простору імені Івана Вакарчука — багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це повідомила Львівська міська рада.

Майбутній простір розташують у парку імені Івана Франка.

“Конкурс проводимо з метою пошуку найкращої концепції громадського простору з пам’ятним елементом, що гармонійно поєднає природні особливості парку ім. Івана Франка з сучасними ландшафтними підходами. Смисловим центром простору має стати художній об’єкт, присвячений постаті Івана Вакарчука” — наголосили у департаменті архітектури та просторового розвитку Львова.

Перед учасниками конкурсу стоять кілька ключових завдань:

– розробити концепцію громадського простору на місці наявної клумби, делікатно інтегрувавши його у ландшафт парку, та створити нове якісне місце відпочинку;

– запропонувати рішення художнього елемента пам’яті — розмістити у просторі пам’ятний об’єкт, який розкриватиме внесок Івана Вакарчука у науку, освіту та суспільне життя;

– забезпечити безбар’єрність та комфортне користування простором для всіх груп населення;

– врахувати візуальні зв’язки та гармонійне видове розкриття простору.

Реєстрація учасників триватиме до 4 вересня включно. Подати конкурсні проєкти можна до 23 жовтня.

Загальний призовий фонд конкурсу становить 500 000 грн. Організатори визначили три премії:

– перша премія — 250 000 грн;

– друга премія — 150 000 грн;

– третя премія — 100 000 грн.

Іван Вакарчук народився 6 березня 1947 року. Український фізик, політик і громадський діяч очолював Міністерство освіти і науки України у 2007–2010 роках. Протягом 1990–2007 та 2010–2013 років він обіймав посаду ректора Львівського університету імені Івана Франка. Доктор фізико-математичних наук отримав звання Героя України з врученням ордена Держави 5 березня 2007 року — за визначні особисті заслуги в розвитку вітчизняної освіти і науки, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та вагомий внесок в утвердження незалежної Української держави.

Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року у Львові. Йому було 73 роки.

У 2021 році на вулиці Драгоманова, 12 у Львові, де розташована кафедра теоретичної фізики імені Івана Вакарчука, відкрили меморіальну дошку на його честь.