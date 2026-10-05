Валенсія офіційно приєдналася до мережі UNBROKEN Cities як перше іспанське місто

Валенсія стала першим іспанським містом, що офіційно приєдналося до міжнародної мережі UNBROKEN Cities. Про підписання відповідного документа повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час свого візиту до Валенсії.

Наразі мережа UNBROKEN Cities налічує понад 20 міст із різних куточків світу. Учасники об’єднуються для розвитку сучасних систем медичної реабілітації, підтримки постраждалих від війни, а також обміну муніципальним досвідом, що допомагає підвищувати стійкість громад.

«Ми високо цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів, яка дає змогу у Львові реалізовувати проєкти UNBROKEN для пацієнтів, ветеранів та всіх, хто потребує лікування і реабілітації. Водночас сьогодні у нас є власний досвід, яким можемо ділитися. На жаль, війна вчить нас тому, чого не знайдеш у книжках», — зауважив Андрій Садовий.

Під час перебування у Валенсії мер Львова також брав участь у конференції, присвяченій інноваціям та обороні. На заході обговорювали теми стійкості міст, безпеки та готовності громад до кризових ситуацій.

В рамках поїздки у Валенсії презентували виставку українського художника Сергія Майдукова. Його роботи присвячені українським захисникам та пацієнтам Національного реабілітаційного центру UNBROKEN.

Зараз до мережі UNBROKEN Cities входять такі міста: українські Львів і Буча, британські Ліверпуль та Манчестер, німецькі Франкфурт-на-Майні, Вюрцбург і Дюссельдорф, французькі Ліон і Канни, бельгійський Мехелен, данський Орхус, норвезьке Осло, польський Ряшів, румунська Тімішоара, болгарська Софія, італійське Тренто, тайванський Каосюн, американський Клівленд і латвійська Рига.

Управління мережею здійснює Школа муніципального врядування Університету UNBROKEN.