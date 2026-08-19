Львівський суд змусив господаря квартири повернути на місце демонтовані елементи будинку-пам’ятки

Львівський окружний адміністративний суд відхилив позов власника квартири в будинку-пам’ятці архітектури на вулиці Богдана Хмельницького, 15.

Чоловік намагався скасувати приписи Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради про відновлення знесених конструкцій. Про це повідомили у юридичному департаменті міськради.

Під час перевірки фахівці офісу зафіксували у квартирі незаконне перепланування. Власник демонтував несучі стіни та перегородки. При цьому він не надав жодних документів, що підтверджували б законність цих робіт — ні дозволів, ні погоджень, ні науково-проєктної документації.

Виявивши порушення, Офіс охорони культурної спадщини видав приписи з вимогою відновити зруйновані конструкції. Власник квартири не побажав виконувати ці вимоги і подав позов до суду.

Суд став на бік міста, визнавши дії органу охорони культурної спадщини законними. Рішення поки не набрало законної сили — власник може оскаржити його в апеляційному порядку.

«Ключовий висновок суду стосується не лише цієї квартири. Охоронний статус поширюється на всю будівлю-пам’ятку, зокрема на її конструктивні елементи — несучі стіни, перекриття та перегородки. Тому відсутність у квартирі цінного внутрішнього оздоблення не означає, що власник може самовільно змінювати конструкції будинку», — зазначили у юридичному департаменті.

У міськраді підкреслили: приватна власність на квартиру не звільняє її господаря від дотримання законодавства про охорону культурної спадщини.

«Будь-яке втручання у пам’ятку має відбуватися у визначеному законом дозвільному порядку», — наголосили у департаменті.

У Львівській міськраді назвали це рішення важливим підтвердженням балансу прав та обов’язків власників пам’яток — право користуватися майном існує, але без права самовільно змінювати конструкції історичної споруди.