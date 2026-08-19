У Львові пройде масштабний онкологічний форум 2026 року

Львів готується прийняти масштабний онкологічний форум 2026 — головну медичну подію року у сфері онкології.

Захід стартує 11 вересня і триватиме два дні. Організатори обіцяють насичену програму: сучасні підходи в онкології, практичний досвід лікарів та живе спілкування з провідними експертами з України та інших країн. Форум завершиться 12 вересня.

На гостей чекають виступи міжнародних спікерів та розгляд актуальних клінічних питань. Досвід, який справді варто почути особисто.

У межах секції «Сучасна онкогастроентерологія: від верхніх відділів ШКТ до колоректальної зони» виступатимуть провідні фахівці:

Марія Бенсівенґа з Верони (Італія) розповість про роботизовану хірургію раку шлунка та про те, як вона змінює традиційну хірургічну парадигму.

Януш Вуйцік із Щецина (Польща) представить сучасні методи малоінвазивної хірургії раку стравоходу.

Марк Ван Берґе Хенеґувен з Амстердама (Нідерланди) торкнеться дискусійних аспектів хірургічного лікування раку стравохідно-шлункового з’єднання.

Джуліо Гарсіа-Аґілар із Нью-Йорка (США) поговорить про тотальну неоад’юватну терапію в контексті сучасних органозберігаючих стратегій.

Віталій Пойлін із Чикаго (США) розкриє тактику лікування колоректального раку четвертої стадії.

Цього року форум присвячений двом десятиліттям трансформаційних змін у клінічній онкології. Учасники обговорять таргетну терапію, моноклональні антитіла, імунотерапію, нові хірургічні технології та органозберігаючі методики лікування — усе те, що вже сьогодні реально впливає на практику лікарів та результати терапії пацієнтів.

Хто може взяти участь

Форум відкритий для онкологів, хірургів, хіміотерапевтів, радіотерапевтів, гематологів, онкогематологів та сімейних лікарів. Запрошують також медичних сестер і братів, студентів медичних закладів та лікарів-інтернів.

Передбачена як онлайн-, так і офлайн-участь.

🇺🇦 Для військовослужбовців участь у форумі безкоштовна.

Реєстрація: https://forum.cancer.lviv.ua/en

Не варто зволікати — реєстрація вже відкрита. Долучайтеся до #LOF_2026 та станьте частиною Львівського онкологічного форуму 2026.