У Львові хочуть заснувати контрольний орган для гарантування рівних прав підприємцям

Депутати Львівської міськради підготували проєкт ухвали про створення комісії, яка контролюватиме дотримання рівних умов для підприємців у місті.

Документ з’явився у публічному доступі 12 серпня 2026 року.

Ініціаторами проєкту стали депутати Олена Пелех, Володимир Гой та Євген Кузик. Вони пропонують утворити тимчасову контрольну комісію, яка займеться питаннями рівних, недискримінаційних та конкурентних умов для ведення бізнесу на території Львівської громади.

За задумом авторів, новостворена структура повинна стежити за тим, як виконавчі органи міськради забезпечують рівні умови для підприємців.

“У Львівській громаді здійснюється реалізація значної кількості проєктів, які мають важливе значення для розвитку міста та покращення умов проживання мешканців. Водночас під час здійснення підприємницької діяльності виникають питання щодо забезпечення рівних, недискримінаційних та конкурентних умов для суб’єктів господарювання.

З метою аналізу існуючих перешкод, причин виникнення конфліктних ситуацій, та підготовки пропозицій щодо їх усунення і недопущення аналогічних випадків у майбутньому виникає необхідність у створенні Тимчасової контрольної комісії Львівської міської ради з питань контролю забезпечення рівних, недискримінаційних та конкурентних умов для здійснення підприємницької діяльності на території Львівської громади” – йдеться у тексті проєкту.

Керувати роботою комісії доручать Олені Пелех, представниці “Європейської Солідарності”. До складу також увійдуть Володимир Гой від тієї ж партії, Володимир Гринишин з “ВО Свобода”, Олекса Возняк від “Голосу”, Юрій Мартинюк з “Варти” та представник “Самопомочі”.

Термін роботи комісії становитиме один рік. Додаткових видатків з міського бюджету на її діяльність не передбачено.

Нагадаємо, за 2021-2024 роки Львів втратив 27 мільйонів гривень через пільги з оренди землі.