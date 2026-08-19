У Львові поліція викрила двох наркоторговців, які розповсюджували психотроп PVP через “закладки”: вилучено понад 18 грамів заборонної речовини

Львівські поліцейські затримали двох мешканців Шептицького району — 25 та 28 років. Обох підозрюють у збуті психотропної речовини PVP через «закладки».

За даними правоохоронців, чоловіки закуповували психотроп гуртовими партіями. Потім вони фасували речовину на дрібні дози та розповсюджували її по всьому місту.

Затримання відбулося 10 серпня на вулиці Рахівській у Львові. Правоохоронці діяли в рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у чоловіків виявили пакунок з PVP вагою понад 18 грамів. Наразі речовину направили на експертне дослідження. Окрім наркотику, поліція знайшла магніти, електронні ваги та упаковувальні матеріали — все це вказує на причетність затриманих до наркоторгівлі.

«Затримані отримували гуртові партії психотропної речовини PVP, після чого збували її малими партіями, здійснюючи “закладки” на території Львова», — повідомили правоохоронці.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили обом чоловікам про підозру. Йдеться про частину 3 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права на застав. Досудове розслідування у справі продовжується.



