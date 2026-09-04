У Львові попрощаються з двома бійцями, які загинули під час боїв з окупантами

Завтра, 5 вересня, Львів прощатиметься з Героями Любомиром Мируном та Андрієм Никитюком.
Інформацію оприлюднили у пресслужбі Львівської міської ради.
Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Опісля, орієнтовно об 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.
Поховають захисників на Личаківському кладовищі, у полі почесних поховань №87 на вулиці Пасічній.
На будівлях уздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.
Міська влада закликає долучитися до прощання і просить утриматися від розважальних заходів у цей час.
Любомир Мирун (23.02.1978 – 06.12.2023) народився і жив у Львові.
Він навчався у Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №104.
Потім здобув професійну освіту в Львівському професійному коледжі ресторанного бізнесу.
Отримав фах продавця непродовольчих товарів.
Любомир проходив строкову військову службу.
Працював продавцем, охоронцем, експедитором, вантажником і комплектувальником на приватних підприємствах.
Рідні згадують його як доброзичливу, щиру та працьовиту людину.
Він любив готувати й проводити час на природі, дбав про тварин.
У 2023 році став на захист України від російської агресії.
Захищав територіальну цілісність у Донецькому напрямку, служив у військовій частині А4438.
Отримав медаль “Ветеран війни”.
У Любомира залишилися сестри, племінники, тітка, похресники та родина.
Андрій Никитюк (24.12.1968 – 29.08.2026) також був львів’янином.
Він навчався у середній школі №30 міста Львова.
Отримав вищу освіту на біологічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка.
Післядипломно навчався у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького.
Проходив строкову військову службу.
Працював у Львівському науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни МОЗ.
Також працював у КНП ЛОР “Клінічний центр дитячої медицини”.
Продовжив наукову діяльність у Бельгії — у KU Leuven, VIB та компанії “Тіботек (Вірко)”.
Родина описує Андрія як інтелігентну, турботливу і оптимістичну людину.
Він багато читав, цікавився літературою та культурним життям міста.
Андрій любив готувати, експериментувати з рецептами, займався велоспортом.
Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.
Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
Боровся на Луганському, Херсонському та Донецькому напрямках.
Нагороджений пам’ятною медаллю “За оборону Торецької громади”.
У Андрія залишилися син, хрещена, дядько, двоюрідні сестри та брат, племінники і родина.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua