blago підтримав мотиваційну зустріч Олексія Гнатковського зі студентами у Львові

У Національному університеті «Львівська політехніка» в рамках генерального партнерства blago провели мотиваційну зустріч із амбасадором у Львові Олексієм Гнатковським.

Ініціативу організувала компанія blago; про подію повідомила представниця компанії Діана Великочий.

Викладачка Львівської політехніки Ірина Мудра процитувала ключові меседжі зустрічі з паном Гнатковським:

– Ніколи не порівнюй себе з іншими. Коли ти це робиш, віддаєш енергію чужим результатам, а не собі.

– Завжди вивчай правила гри, щоб вигравати. Грай за правилами й усвідомлено.

– Математика керує світом.

– Не нарікай на те, що світ несправедливий. Він байдужий, і це треба прийняти.

– Наше життя — це кредит довіри від воїнів, які віддали життя. Ми винні тим, хто лежить у землі.

— Через це ми маємо бути щасливими, працювати і робити все для збереження держави.

– Ніколи себе не жаліти.

– Смак не даний від народження. Його формують. Читай навіть ті книги, що здаються неприємними.

За словами Ірини Мудрої, такі книги формують смак і допомагають розвиватися професійно.

У blago підкреслюють: співпраця з університетами дає шанс не лише підтримати освітні проєкти.

Компанія створює додаткові точки контакту між студентами та представниками різних галузей.

За словами представниці blago Діани Великочий, зустрічі відкривають молоді ширші перспективи професійної реалізації.

«Для blago партнерство з Львівською політехнікою — передусім інвестиція в людей, які через кілька років формуватимуть професійне середовище міста й країни. Ми хочемо, щоб студенти бачили не лише диплом або перше місце роботи, а ширшу перспективу. Тому створюємо можливості зустрічатися з сильними особистостями, отримувати практичний досвід і відчувати підтримку бізнесу. Олексій Гнатковський власним прикладом демонструє, скільки дають професійність, характер і постійна робота над собою», — прокоментувала Діана Великочий.

Співпраця blago з НУ «Львівська політехніка» також передбачає підтримку профільних студентів.

Компанія надаватиме стипендії найкращим студентам факультетів архітектури та будівництва.

Це створить додаткові можливості для професійного розвитку майбутніх фахівців.

У компанії зазначають, що планують і надалі продовжувати освітні й мотиваційні ініціативи для студентської молоді.