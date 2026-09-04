Архангел повернувся на фасад: у Львові реставрують пам’ятку XVII століття колишнього монастиря

У Львові почали реставрувати старовинний рельєф Архангела на фасаді колишнього монастиря бернардинів на площі Соборній.

Під час досліджень фахівці з’ясували, що рельєф XVII століття раніше перенесли сюди з іншого, нині невідомого місця.

Про це 4 вересня повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

“Під час обстеження реставратори виявили фрагменти рельєфу, які відшарувалися від основи. Їх демонтували та законсервували, щоб запобігти подальшому руйнуванню”,

Реставрує пам’ятку реставраторка Анна Кудзя. Головне завдання фахівців — зберегти автентичний вигляд рельєфу, а не відтворювати втрачені з часом елементи.

Рельєф розташований на північному боці колишнього монастиря. Після завершення робіт його добре буде видно з вулиці Валової.

Роботи проводять у рамках проєкту «Забуті пам’ятки Львова», який реалізує Фундація Fundamenty Kultury. Фінансово підтримало проєкт Міністерство культури і національної спадщини Республіки Польща.

Проєкт адмініструють Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Instytut Polonika та Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради.