У Львові поліція затримала чоловіка, підозрюваного у смертельному ударі кулаком в голову

Львівські поліцейські затримали 39-річного чоловіка. Його підозрюють у смерті 41-річного жителя Брюховичів після побиття.

Трагедія трапилася 23 серпня приблизно о 12:45 на вулиці Розточчя. Між чоловіками виник конфлікт. Молодший ударив опонента кулаком у голову. Потерпілий отримав тяжкі травми та помер на місці, повідомили правоохоронці Львівщини.

«Проведеними заходами правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

У розслідуванні справи брали участь оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Затриманому оголосили підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть людини.

За цією статтею передбачено покарання від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування наразі продовжується. Слідчі також вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.