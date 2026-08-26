На Козельницькій змінять схему організації дорожнього руху

З четверга кільце на перетині вулиць Козельницька та Франка слугуватиме лише для заїзду на паркінг і розвороту автомобілів.

Львівська міська рада повідомила про зміни в організації руху на цій ділянці.

27 серпня у Львові запрацює нова схема руху на кільці вул. Козельницька – вул. Івана Франка.

У Сихівській районній адміністрації розповіли, що сьогодні на кільці встановлять нові дорожні знаки. Вночі комунальники нанесуть свіжу розмітку.

“Дотепер транспорт, який рухався з вул. Івана Франка на вул. Козельницьку або вул. Панаса Мирного, мав заїжджати на кільцеву розв’язку. Це ускладнювало рух і створювало додаткові маневри для водіїв. Після впровадження нової схеми транспорт зможе проїжджати через перехрестя без заїзду на кільце. Кільце залишиться, але воно буде використовуватися лише для заїзду на паркінг та розвороту транспорту”, – зазначили у Сихівській РА.

Також змінилося розташування зупинки громадського транспорту в напрямку вул. Івана Франка – її перенесли на кілька метрів назад. Наразі там облаштовують простір відповідно до вимог доступності. Робітники понижують бордюри біля переходів та підіймають посадкову платформу. Це зробить зупинку зручною для людей на кріслах колісних, батьків з візочками та інших маломобільних мешканців міста.

Роботи виконують на замовлення Сихівської районної адміністрації. Фінансову підтримку проєкту надає Український католицький університет.