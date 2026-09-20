Під час селфі з Марцінківим Садовий піднявся на Хом’як

Андрій Садовий зробив селфі з Марцінківим і піднявся на гору Хом’як.

Мер Львова виклав фото і відео зі сходження у соціальних мережах.

Вони познайомилися з президентом Румунії Нікушором Даном ще минулого року.

Тепер зустрілися в українських Карпатах.

Цими днями тут уперше проходить саміт Карпатської вісімки.

Важливо, що саме Україна ініціювала об’єднання країн Карпатського регіону.

У фокусі — питання безпеки, економіки та розвитку громад.

Для мене логічним фіналом форуму стало сходження на Хом’як, — написав Садовий.

Після десятків зустрічей і розмов варто піднятися трохи вище.

Там можна побути наодинці і осмислити все почуте за ці дні.

Карпати для цього підходять найкраще, — додав він.











