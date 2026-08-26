На Львівщині оголошено пошук 27-річної Ярослави Горбової, яка зникла разом із трьома малолітніми дітьми

Стрийське районне управління поліції оголосило розшук 27-річної Ярослави Романівни Горбової разом з трьома малолітніми дітьми. Родина мешкає у селі Жирова Стрийського району.

Як повідомляють у поліції Львівської області, жінка вийшла з дому разом з дітьми 20 серпня приблизно о 16:00. Разом з нею зникли дворічна Соломійка, семирічний Максим та восьмирічний Денис. Відтоді сім’я не повернулася додому, а мобільний телефон Ярослави Горбової залишається вимкненим.

Правоохоронці описують зовнішність жінки так: 27 років, зріст приблизно 160 сантиметрів, русяве волосся та блакитні очі.

Поліція звертається до мешканців з проханням повідомити будь-яку інформацію про можливе місцеперебування матері з дітьми. Зателефонувати можна за номером, вказаним у зверненні правоохоронців, або скористатися оперативною лінією 102.