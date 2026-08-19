У Львові на Пекарській зведуть новий храм Православної церкви України

Новий храм постане на території реабілітаційного центру “Незламні” на вулиці Пекарській, 59а, поруч із нещодавно відкритим корпусом закладу.

Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України, відвідав Львів із робочим візитом 18 серпня. Під час поїздки він освятив новий корпус реабілітаційного центру “Незламні” та особисто заклав наріжний камінь майбутнього храму Покрови Пресвятої Богородиці.

Будівництво розгорнеться на місці колишньої господарської споруди. Кошти на зведення храму надійдуть з позабюджетних джерел та від релігійної громади.

Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко розповів деталі проєкту. За його словами, храм розрахований на сто прихожан. Крім молитовного простору, тут з’являться монастирські келії, недільна школа, катехитичні класи та зона соціальної допомоги.

“Громада, яка діє тут, є надзвичайно активною. Її учасники допомагають військовим, підтримують людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дуже важливо, що присутність релігійної громади на території медичного закладу створить додаткові можливості для духовної та соціальної підтримки пацієнтів”, – пояснив Бойко.

Новий корпус реабілітаційного центру “Незламні” на Пекарській, 59а вдалося облаштувати завдяки підтримці народу Тайваню.

Наприкінці 2024 року Львів уклав грантову угоду на 5 мільйонів євро – ці кошти спрямували на реконструкцію будівлі. Частину видатків покрив міський бюджет, ще частину профінансувало Перше медичне об’єднання Львова.

Проєкт реконструкції будівлі затвердили ще у 2023 році.