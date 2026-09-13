У Львові поблизу Фабріку прокладуть виділену смугу для громадського транспорту

Тимчасово звузять крайню праву смугу для повороту на вулиці Стрийській перед перехрестям із проспектом Святого Івана Павла ІІ у напрямку в’їзду в місто.

Стрийська. Фото Urban Lviv

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури пояснюють причину змін: крайня права смуга тут дуже широка. Водії ставали в неї в два ряди й іноді їхали прямо, а не повертали тільки праворуч. Це створювало небезпечні ситуації після перехрестя.

Стрийська. Фото Urban Lviv

Зараз на ділянці позначено чотири смуги руху. Крайня ліва призначена для повороту на вулицю Наукову. Друга — для руху ліворуч і прямо (на Наукову і Стрийську). Третя — для руху прямо. Крайня права — для повороту на проспект Святого Івана Павла ІІ.

Однак через широку праву смугу водії шикуються в два ряди. Частина з них продовжує рух прямо замість повороту. Відтак до перехрестя фактично підходять три ряди автомобілів, хоча після перехрестя на це передбачені лише дві смуги. Це породжує конфліктні й аварійно небезпечні ситуації.

Стрийська. Фото Urban Lviv

Щоб припинити порушення, смугу тимчасово звузять за допомогою обмежувачів. Після встановлення обмежувачів на цій смузі зміситься тільки один ряд автомобілів. Той ряд зможе рухатися лише праворуч, відповідно до дорожніх знаків.

Обмеження діятимуть до початку робіт із розширення вулиці Стрийської за перехрестям. Там облаштують окрему смугу для громадського транспорту. Після завершення робіт на підході до перехрестя передбачать п’ять смуг руху:

– для повороту ліворуч,

– для руху ліворуч і прямо,

– для руху прямо,

– окрему смугу для громадського транспорту,

– і смугу для повороту праворуч на проспект Святого Івана Павла ІІ.

Міська рада закликає водіїв бути уважними. Дотримуйтеся дорожніх знаків і враховуйте тимчасові зміни в організації руху.

Нещодавно завершили влаштування нового верхнього шару асфальтобетонного покриття на вулиці Стрийській — від вулиці Наукової до виїзду з міста. Наступним етапом стане оновлення покриття в напрямку центру і розширення вулиці за перехрестям з вулицею Наукова.