У Золочеві жінка викрила телефон і незаконно зняла більше 11,5 тисяч гривень з чужого банківського рахунку
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У Золочеві жінка викрила телефон і незаконно зняла більше 11,5 тисяч гривень з чужого банківського рахунку

Марко Лук'яненко

У Золочеві 32-річну жінку судитимуть за викрадення понад 11,5 тисяч гривень із банківського рахунку власника знайденого нею смартфона.

У квітні 2025 року жінка натрапила на загублений мобільний телефон. В оперативній пам’яті пристрою вона виявила реквізити та PIN-код банківської картки власника. Скориставшись цими даними, вона увійшла в банківський застосунок і отримала доступ до банківського рахунку чоловіка, розповіли у поліції Львівщини.

Жінка помітила, що на цю картку періодично надходять кошти, тож вирішила привласнити частину грошей. Протягом місяця вона зробила 14 транзакцій з рахунку потерпілого на власну банківську картку. Загальна сума крадіжки перевищила 11,5 тисяч гривень.

Перекази були різної величини — від 16 до 500 гривень. Викрадені гроші жінка витрачала на власні потреби: поповнювала мобільний телефон, купувала продукти, а також переводила частину коштів на інші банківські картки.

«Коли з рахунку потерпілого раптово зникли 8 тисяч гривень, чоловік помітив підозрілі операції. Він заблокував картку та звернувся до поліції», — повідомили правоохоронці.

У розслідуванні брали участь оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші працівники Золочівського районного відділу поліції. Вони встановили особу підозрюваної — 32-річної мешканки Золочева.

Досудове розслідування вже завершили. Жінці інкримінують крадіжку за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем за частиною 1 статті 361 КК і легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, за частиною 1 статті 209 КК. Обвинувальний акт направили до суду.

Правоохоронці нагадують: ніколи не повідомляйте стороннім особам реквізити своїх банківських карток, термін дії, паролі та коди. Не передавайте смартфон незнайомим людям, адже через нього можна отримати доступ до ваших банківських застосунків і особистих даних. У разі втрати або крадіжки телефону, необхідно негайно заблокувати доступ до банківського рахунку.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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