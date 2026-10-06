Як вибір товщини стінки труби впливає на собівартість квадратного метра

Виконроб зіставляє два проєкти каркаса навісу. У першому стійки зроблено з труби 219х6, у другому проєктувальник заклав 219х8 про запас. Діаметр той самий, креслення майже не змінилося, а кошторис на метал зріс помітно більше, ніж очікували.

Причина в масі. Сталеву трубу оцінюють на вагу, тож кожен додатковий міліметр стінки означає зайві кілограми на кожному погонному метрі. У кошторисі каркаса ця різниця проходить через рядок труба ціна за метр і множиться на сотні метрів. У каталозі

https://ukrstarline.ua/chornyj-metaloprokat/staleva-truba позиції можна відфільтрувати за товщиною стінки й порівняти сусідні типорозміри одного діаметра.

Чому стінка так відчутно змінює ціну метра

Масу погонного метра круглої сталевої труби в кілограмах обчислюють як добуток коефіцієнта 0,02466, товщини стінки та різниці між зовнішнім діаметром і стінкою. Зі збільшенням стінки маса зростає майже пропорційно, а разом із нею й ціна метра, бо метал продають тоннами.

Перехід із 219х6 на 219х8 додає до маси кожного метра приблизно 32 %. Водночас заміна 159х6 на 219х6, тобто плюс 60 мм діаметра, дає близько 39 %. Два міліметри стінки коштують майже стільки ж, скільки перехід на значно більший діаметр.

На тонких стінках ефект ще різкіший. Труба 159х4,5 важча за 159х3 майже в півтора раза, і в тому ж співвідношенні зростає рахунок за погонний метр.

Тонна, кілограм і метр у кошторисі

Постачальник оперує ціною тонни, конструктор рахує погонні метри, а замовника цікавить підсумок на квадратний метр навісу чи ангара. Графу труба ціна за метр у пропозиції зазвичай виводять із ціни тонни й теоретичної маси. Тому дві труби одного діаметра з різною стінкою мають різну ціну метра

навіть за однакової ціни тонни.

Щоб отримати вартість квадратного метра, довжину всіх труб каркаса ділять на площу покриття й множать на ціну метра. Геометрія навісу від стінки не залежить, кількість метрів на квадрат лишається тією самою, і вся різниця між варіантами припадає на масу.

Коли тонка стінка вигідна, а коли це небезпечна економія

Для огорож, ненавантажених рам і допоміжних конструкцій тонша стінка часто цілком достатня, і економія металу тут пряма. Каталог охоплює товщини від 0,8 мм до кількох десятків міліметрів, тож для легкої конструкції зазвичай знаходиться переріз без зайвого запасу.

Інакше слід підходити до стійок, що працюють на стиск, і трубопроводів під тиском. Стінку для них визначає розрахунок, а занижена товщина загрожує прогином, втратою стійкості чи швидким зношенням від корозії.

Водогазопровідні труби випускають легкого класу, звичайної категорії та посиленого типу, і вибір між ними теж є вибором стінки. Посилений тип виправданий там, де нарізають різьбу або очікують тиску, а в легкій огорожі він лише додає масу.

Як перевірити розрахунок до замовлення

Щоб вартість металевої труби в кошторисі не стала несподіванкою, перед заявкою пройдіть кілька кроків:

Перевірте, чи товщину стінки в специфікації взято з розрахунку, а не округлено вгору про всяк випадок на кожній позиції. Порахуйте масу метра для двох сусідніх товщин одного діаметра, щоб побачити, скільки коштує кожен додатковий міліметр. Помноживши загальну довжину труб на масу метра й поділивши на площу, ви отримаєте кілограми металу на квадратний метр. Цю цифру легко порівнювати між варіантами. Уточніть, чи рахуватимуть партію за теоретичною масою, чи за фактичним зважуванням, адже від цього залежить сума в рахунку.

Якщо кілограми на квадратний метр у двох варіантах відрізняються на чверть і більше, попросіть проєктувальника переглянути стінку насамперед на найдовших елементах. Саме там кожен зайвий міліметр множиться на найбільшу кількість метрів.