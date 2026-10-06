Львів’яни отримають можливість безкоштовно пройти медичні обстеження під час Тижня здоров’я

У всіх охочих є можливість безкоштовно пройти медичні обстеження у спеціальних наметах на 33 локаціях Львова.

З 6 по 10 жовтня у Львівській громаді відбудеться масштабна профілактична акція “Тиждень здоров’я”. Під час заходу мешканці матимуть змогу отримати консультації кваліфікованих медиків і безкоштовно пройти низку базових обстежень.

Вперше для учасників акції стане доступним аналіз феритину – показника запасів заліза в організмі. Крім того, жінок консультуватимуть акушери-гінекологи лікарні святої Анни.

Програма профілактичних заходів включає наступне:

вимір артеріального тиску та рівня глюкози;

аналіз на феритин;

оцінка ризиків серцево-судинних захворювань;

електрокардіограма (ЕКГ);

тестування на ВІЛ та гепатити B і C;

аналіз на простат-специфічний антиген (ПСА);

тест на Helicobacter pylori;

визначення групи крові та резус-фактора;

огляд дерматолога;

консультація стоматолога;

консультація акушер-гінеколога лікарні святої Анни.

Медичні намети облаштують у 33 місцях із найбільшим потоком людей — на площах, у парках, біля супермаркетів та в інших громадських просторах.







Електрокардіограму зробити, а також проконсультуватися з акушер-гінекологом та стоматологом можна у різні дні на таких локаціях:

6 жовтня: ЕКГ — пл. Ринок, вул. Широка, 65, пр. Чорновола, 93, вул. Галицька, 23 у Винниках; гінекологи — пл. Ринок, вул. В. Великого, 26А, вул. Широка, 65, пр. Чорновола, 93; стоматологи — пл. Ринок, пл. Митна, вул. В. Великого, 26А.

7 жовтня: ЕКГ — вул. В. Великого, 26А, перехрестя вул. Б. Хмельницького та Кукурудзяної, пр. Чорновола, 93, вул. Шептицького, 1 в Рудно; гінекологи — пл. Ринок, вул. В. Великого, 26А, вул. Шептицького, 1 в Рудно; стоматологи — пл. Ринок, вул. В. Великого, 26А, пр. Червоної Калини, 109.

8 жовтня: ЕКГ — вул. В. Великого біля ТЦ «Ашан», біля пам’ятника королю Данилу Галицькому, біля пам’ятника Іванові Франкові, перехрестя вул. С. Бандери – вул. Ген. Чупринки; гінекологи — на цих же локаціях; стоматологи — вул. В. Великого біля ТЦ «Ашан», біля пам’ятника королю Данилу Галицькому.

9 жовтня: ЕКГ — вул. Виговського, 29А, вул. Тершаковців, 1, вул. Сихівська, 18, вул. Шевченка, 358А; гінекологи — вул. Сихівська, 18, вул. Шевченка, 358А; стоматологи — біля озера на вул. Симоненка, біля пам’ятника Іванові Франкові.

10 жовтня: ЕКГ — вул. Наукова біля ТЦ «ВАМ», Стрийський парк поруч із колишнім кінотеатром «Львів», вул. Петлюри, 11, пр. Червоної Калини біля ТК «Шувар»; гінекологи — Стрийський парк поруч із колишнім кінотеатром «Львів»; стоматологи — вул. Стрийська, 45, вул. Виговського, 100.









Акція “Тиждень здоров’я” — це муніципальна ініціатива, яку організовує управління охорони здоров’я міста у співпраці з лікарнями та діагностичними центрами Львова. Метою є безкоштовна перевірка основних показників здоров’я у зручних громадських місцях.

У минулому році “Тиждень здоров’я” проводили двічі — у червні та жовтні. Загалом тоді безкоштовно обстежились понад 17 тисяч мешканців міста.