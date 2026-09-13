У Львові відкрили пам’ятну таблицю на честь Лемкіна й Лаутерпахта

У Львові на будинку по вулиці Грушевського, 4 відкрили меморіальну таблицю на честь Рафала Лемкіна та Герша Лаутерпахта. Раніше в цій будівлі працював юридичний факультет Львівського університету.

Рафал Лемкін увів у науковий і правовий обіг поняття «геноцид». Герш Лаутерпахт натомість сформулював концепцію «злочинів проти людяності». Обидві ідеї стали ключовими для формування міжнародного права після Другої світової війни.

Ініціатором встановлення меморіальної таблиці виступив британський юрист і письменник Філіп Сендс. Він багато років досліджує життя та спадщину Лемкіна й Лаутерпахта, а його книга «Східно-Західна вулиця» привернула міжнародну увагу до львівського періоду їхніх біографій.

Філіп Сендс має особистий зв’язок із містом: його дідусь родом зі Львова. Попри війну, Сендс продовжує приїжджати сюди й підтримувати зв’язок із містом.