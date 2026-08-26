На Львівщині водію мікроавтобуса висунули підозру через намагання переправити до Польщі 6470 пачок сигарет

Митники пункту пропуску «Шегині–Медика» на Львівщині заблокували незаконне вивезення до Польщі 6470 пачок цигарок. Загальна вартість контрабанди складає близько 700 000 гривень.

На початку травня 50-річний мешканець Бердичева сів за керівом мікроавтобуса «Peugeot Boxer» та рушив до кордону. Чоловік перевозив тютюнові вироби, куплені незаконним шляхом на території України. Він планував продати їх за кордоном.

Митники оглянули транспортний засіб та виявили всю партію цигарок. Спробу перевезення контрабанди через кордон вдалося зупинити. За попередніми підрахунками, вилучені тютюнові вироби оцінюють у майже 700 000 гривень.

Слідчі повідомили водієві про підозру. Йому інкримінують незаконне придбання тютюнових виробів з метою збуту та їх транспортування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування веде Територіальне управління БЕБ у Львівській області.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особу вважають невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведуть у законному порядку та не підтвердять обвинувальним вироком суду.