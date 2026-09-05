Екстремальний Kordon Race підкорює терени Львівщини

5 вересня на Львівщині розпочинається екстремальний забіг Kordon Race — сила, єдність і благодійність
Реєстрація на змагання майже завершена. Слоти на дистанціях обмежені — реєструйтеся разом із родиною вже зараз.
5 вересня 2026 року в рекреаційному комплексі «Озерний край» у Пустомитах відбудеться осінній етап Kordon Race & Trail Autumn. Подія зібрає професійних атлетів, любителів екстриму, сім’ї та ветеранів з усієї країни. Усі зустрічаються задля однієї мети — підтримки українських захисників і ветеранів.
Головна мета — підтримка ветеранів
Подія має виразний благодійний та патріотичний характер. Усі зібрані кошти передадуть на розвиток навчального центру для ветеранів «KORDON ACADEMY». Організатори передбачили спеціальну адаптовану дистанцію для ветеранів з пораненнями та ампутаціями. Для відвідувачів і учасників на локації проведуть майстер-класи та навчання з мінної безпеки від інструкторів і ветеранів.
Масштаб події та різноманіття дистанцій
Осіння траса в «Озерному краї» оновлена з використанням природного рельєфу й водних акваторій. Учасники долатимуть водні й болотяні перешкоди, похилі стіни, переправи та силові випробування.
Змагання розраховані на різні рівні підготовки. Організатори пропонують кілька форматів для учасників.
Individual, Ultra та Team — виклик для досвідчених спортсменів та злагоджених команд.
Kordon Trail (15+ км) — трейловий біг без штучних перешкод для шанувальників витривалості.
Special — адаптований забіг для ветеранів.
Особливий акцент — сімейні та дитячі забіги
Kordon Race Fun / Family — формат без жорсткої конкуренції та часових лімітів. Тут діти, батьки й друзі долають перешкоди разом і підтримують одне одного.
Children — безпечна та адаптована дитяча дистанція для учасників від 6 до 16 років. Організатори прагнуть подарувати дітям емоції та відчуття власного досягнення.
«Kordon Race — це більше, ніж змагання. Тут гартується дух. Цивільні біжать поруч із ветеранами, а родини виховують стійкість у дітях», — зазначив організатор Петро Жовнич. Він наголосив, що головне — не час на фініші, а спільна допомога тим, хто захищав і захищає Україну.
Детальніше про захід та реєстрацію тут:
Довідково
Вхід для глядачів і гостей на територію вільний. На локації працюватимуть інтерактивні зони, виставки та майстер-класи для всієї родини. Для учасників, волонтерів і гостей передбачили безкоштовний трансфер за маршрутом.
1 автобус
Приміський вокзал (06:50) — Вікторія Гарденс (07:20–07:30) — Пустомити (Озерний край)
2 автобус
Приміський вокзал (08:00) — Вікторія Гарденс (08:30–08:40) — Пустомити (Озерний край) (09:00)
Повернення 1 автобус
Пустомити (Озерний край) 18:00 — Вікторія Гарденс (18:20) — Приміський вокзал
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua