У Львові передчасно народжена Квітка набрала понад 2 кг і продовжує міцніти

У Клініці матері та дитини Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького львівські медики виходжують крихітну дівчинку на ім’я Квітка. Малятко з’явилося на світ на 29 тижні вагітності — вагою всього 900 грамів і зростом 38 сантиметрів.

Для львів’янки Галини ця донька стала першою дитиною. Ім’я батьки шукали довго, зупинилися саме на Квітці — воно якнайкраще передавало крихкість новонародженої. Ще на початку травня у жінки почав різко підвищуватися артеріальний тиск. Лікарі виявили легку прееклампсію та взяли вагітну під постійний нагляд. Після нетривалого перебування вдома Галина знову опинилася в лікарні. Четвертого червня медики провели їй екстрений кесарів розтин.

Через глибоку недоношеність легені дівчинки виявилися незрілими. Перші тижні життя Квітка провела на респіраторній підтримці у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Та вже через три тижні після народження сталася перша перемога — малеча навчилася дихати самостійно. Цей момент став справжнім поворотним етапом у її одужанні.

Кисневу підтримку дівчинці ще довелося отримувати кілька тижнів. Проте у чотиритижневому віці її стан значно покращився, і Квітку перевели до постінтенсивного відділення. Сьогодні дівчинці виповнилося два місяці, а її вага зросла до 2145 грамів. Лікарка-неонатологиня Ірина Носова відзначає позитивну динаміку в розвитку малечі: дитина більше не потребує кисню, у неї немає епізодів апное чи десатурацій. Крім того, Квітка поступово навчається самостійно їсти з пляшечки.

Галина щодня спостерігає прогрес доньки і відзначає велику роль медичного колективу клініки. Завдяки спільним зусиллям лікарів дитина стабільно набирає вагу та стає активнішою. Маленька Квітка продовжує робити свої «великі маленькі кроки» — і з кожним днем наближається до довгоочікуваної виписки додому.