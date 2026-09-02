У Львові перед судом постане 49-річний чоловік за збут психотропів «з рук в руки»

49-річний львів’янин постане перед судом за звинуваченнями у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропної речовини PVP. Правоохоронці стверджують, що він реалізовував PVP «з рук у руки» наркозалежним біля власного помешкання.

Оперативники кримінальної поліції, слідчі та працівники інших підрозділів відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 викрили зловмисника. Дії проводили під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури.

Правоохоронці встановили кілька епізодів придбання, зберігання та збуту психотропної речовини PVP. 12 травня чоловіка затримали у Львові в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після чергової оборудки.

«Правоохоронці зафіксували кілька випадків придбання, зберігання та збуту PVP і 12 травня затримали підозрюваного після ще однієї угоди», — повідомили в поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України завершили. Йдеться про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. У разі доведення вини 49‑річному львів’янину загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



