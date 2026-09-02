У Львівській області відбудеться шосейний чемпіонат із велоспорту

В області затвердили дату та схеми маршруту чемпіонату з велосипедного спорту на шосе.

Розпорядження начальника Львівської ОВА Максима Козицького датоване 24 серпня 2026 року.

Козицький розпорядився провести на території Львівської області чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе.

“З метою забезпечення належного проведення події обласного рівня та утвердження позитивного іміджу Львівської області в Україні зобов’язую забезпечити проведення 11-13 вересня 2026 року на Львівщині ХХІV відкритого чемпіонату Львівської області з велосипедного спорту на шосе, присвяченого пам’яті заслуженого тренера України, майстра спорту Збігнєва Керницького” — йдеться у розпорядженні.

Велозмагання відбудуться впродовж 11-13 вересня за такими маршрутами:

– індивідуальна гонка на 10 км для всіх вікових категорій – 12 вересня (траса біля с. Зіболки – с. Воля Жовтанецька);

– групова гонка колами для всіх вікових категорій – 13 вересня (м. Жовква).

Козицький також доручив ГУ Нацполіції у Львівській області та управлінню патрульної поліції Львівщини забезпечити тимчасове обмеження руху автомобільного транспорту згідно з затвердженими схемами маршрутів.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини має підготувати траси до змагань та забезпечити їх безпеку.



