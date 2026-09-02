Скандал у Львівській міській раді: розшукували осіб сумнівної репутації

У Львівській міській раді відбулося перше засідання робочої групи, яка розглядала функціонування закладів індустрії для дорослих у центральній частині міста.

Учасники заслухали автора петиції — отця Юстина Бойка.

Дискусія торкнулась можливих шляхів вирішення ситуації.

За підсумками засідання виконавчим органам міської ради доручили підготувати комплексний аналіз функціонування таких закладів.

Наступне засідання робочої групи заплановане через два тижні.

















Нагадаємо, депутати Львівської міської ради ініціювали створення робочої групи для комплексного опрацювання питань, порушених у петиції отця Юстина Бойка.

25 серпня відповідна петиція не набрала необхідної кількості голосів у сесійній залі.