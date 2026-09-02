Місцеві бюджети Львівщини поповнилися на 32,6 млрд грн

За січень–серпень 2026 року платники перерахували до загального фонду місцевих бюджетів Львівської області 32,6 млрд грн податків і зборів. План надходжень за вісім місяців перевиконали на 1,6 млрд грн, або на 5,3%.

До обласного бюджету за цей період мобілізували 5,3 млрд грн, що перевищило запланований показник на 5,1%. Річний план виконано на рівні 71% по місцевих бюджетах області загалом і на 73% по обласному бюджету. Про це повідомили в департаменті фінансів Львівської ОВА.

Порівняно з січнем–серпнем 2025 року надходження до бюджетів Львівщини зросли на 6,4 млрд грн, або на 24%. До обласного бюджету додатково надійшло 1,3 млрд грн, що відповідає зростанню на 32%.

У спеціальний фонд бюджету області, куди зараховують доходи з цільовим використанням, за вісім місяців 2026 року надійшло 2,4 млрд грн. Це на 57 млн грн, або на 2,3%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Платники податків Львівщини за січень–серпень 2026 року перерахували до державного бюджету 134,8 млрд грн. Порівняно з вісьмома місяцями 2025 року надходження до держбюджету зросли на 27,9 млрд грн, або на 26%. Інформацію надали в департаменті економічної політики Львівської ОДА.