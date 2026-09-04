У Львові на Тракті Глинянському закладуть алею пам’яті Героїв

У Львові на Тракті Глинянському облаштують «Сад пам’яті» для загиблих захисників України, а поруч створять громадський простір.

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив відповідне рішення.

Замовником робіт затверджено Личаківську районну адміністрацію.

Площа, яку планують упорядкувати, розташована між вулицею Біговою і Трактом Глинянським.

За словами голови Личаківської районної адміністрації Юрія Лукашевського, ініціатива виникла після звернення родин загиблих Героїв.

«Поруч зі спортивним майданчиком є невелика пустуюча ділянка. Родичі загиблих Героїв, які жили в мікрорайоні Провесінь, попросили облаштувати тут місце пам’яті про своїх рідних», — розповів Юрій Лукашевський.

Концепцію майбутнього простору вже розробили. Тут мають висадити дерева та облаштувати зони відпочинку.

До реалізації готові долучитися місцеві підприємці, а частину коштів передбачать у міському бюджеті.

«Плануємо реалізувати “Сад пам’яті” наприкінці жовтня або на початку листопада. Це період, коли екологи радять саджати дерева», — додав Лукашевський.

Окрім «Саду пам’яті», на ділянці облаштують громадський простір.

Між Трактом Глинянським та вулицею Богданівською встановлять опори для освітлення.

Всі роботи проведуть згідно з концепцією, погодженою департаментом архітектури та просторового розвитку.

Нещодавно на Тракті Глинянському завершили асфальтування. Там відремонтували тротуари, замінили критичну ділянку водопроводу і встелили нове асфальтне покриття.