У Львові на Тракті Глинянському закладуть алею пам’яті Героїв

У Львові на Тракті Глинянському облаштують «Сад пам’яті» для загиблих захисників України, а поруч створять громадський простір.
Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив відповідне рішення.
Замовником робіт затверджено Личаківську районну адміністрацію.
Площа, яку планують упорядкувати, розташована між вулицею Біговою і Трактом Глинянським.
За словами голови Личаківської районної адміністрації Юрія Лукашевського, ініціатива виникла після звернення родин загиблих Героїв.
«Поруч зі спортивним майданчиком є невелика пустуюча ділянка. Родичі загиблих Героїв, які жили в мікрорайоні Провесінь, попросили облаштувати тут місце пам’яті про своїх рідних», — розповів Юрій Лукашевський.
Концепцію майбутнього простору вже розробили. Тут мають висадити дерева та облаштувати зони відпочинку.
До реалізації готові долучитися місцеві підприємці, а частину коштів передбачать у міському бюджеті.
«Плануємо реалізувати “Сад пам’яті” наприкінці жовтня або на початку листопада. Це період, коли екологи радять саджати дерева», — додав Лукашевський.
Окрім «Саду пам’яті», на ділянці облаштують громадський простір.
Між Трактом Глинянським та вулицею Богданівською встановлять опори для освітлення.
Всі роботи проведуть згідно з концепцією, погодженою департаментом архітектури та просторового розвитку.
Нещодавно на Тракті Глинянському завершили асфальтування. Там відремонтували тротуари, замінили критичну ділянку водопроводу і встелили нове асфальтне покриття.
Створено за матеріалами: 032.ua