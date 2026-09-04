На вихідні з грозами — до +23°C

Цими вихідними у Львові та на Львівщині очікують короткочасні дощі й грози.
За даними Гідрометцентру України, погода зміниться кілька разів протягом трьох днів.
У суботу, 5 вересня, вночі повітря охолоне до +13°C…+18°C, вдень температура підніметься до 18–23°C.
Переважатиме західний вітер 9–14 м/с. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.
У неділю, 6 вересня, вночі прогнозують +13°C…+15°C, удень очікується 16–18°C.
Вітер залишиться західним, посилення до 7–12 м/с. Можливі короткочасні опади.
У понеділок, 7 вересня, вночі температура знизиться до близько +10°C, а вдень підніметься до +19°C.
Вітер змінних напрямків 5–10 м/с. Опадів не передбачається.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua