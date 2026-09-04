У Львівській обл. діти три роки продавали лимонад, щоб підтримати ЗСУ

Вісім дітей із Малечковичів уже третій рік поспіль влітку продають лимонад і збирають гроші для військових.

Про це повідомив перший заступник начальника ЛОВА Андрій Годик.

Цього літа вони зібрали 42 тисячі гривень. За ці кошти купили три безпілотники і передали їх воїнам 103-ї окремої бригади тероборони імені митрополита Андрея Шептицького.

«На перший погляд — звичайний дитячий лимонад. Насправді за ним стоїть ціле літо праці та наполегливості.

Діти показали доросле розуміння того, чому сьогодні важлива спільна підтримка армії», — йдеться в повідомленні.

«Дякуємо вам, маленькі волонтери. Дякуємо батькам і всім, хто підтримував ініціативу. Три дрони вже вирушили допомагати нашим воїнам», — додали посадовці.