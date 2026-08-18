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У Львові на полі Почесних поховань запрацювала навігаційна система для відвідувачів

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Блаженніший Митрополит Епіфаній розпочав свій візит до Львова не з протокольних заходів, а з вшанування пам’яті загиблих Героїв. Так буває щоразу, коли Владика приїжджає до міста.

Про це повідомив керівник виконкому Садового Євген Бойко.

Митрополит поклав квіти й запалив лампадки на могилах Захисників на Полі почесних поховань, що на вулиці Мечникова. Це радше поклик серця Владики, ніж звичайний пункт офіційного протоколу.

Йому також показали нову електронну систему навігації. Вона допомагає відвідувачам легше орієнтуватися серед могил на Полях почесних поховань у Львові.

Так місто береже пам’ять про кожного захисника.









Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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