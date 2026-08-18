У Львові медики провели складну операцію жінці з альвеококозом печінки

Хірурги лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова провели складне втручання 44-річній жінці. У пацієнтки виявили рідкісне паразитарне ураження печінки. Захворювання тривалий час маскувалося під злоякісну пухлину. Лікарям вдалося повністю прибрати утворення та зберегти максимум здорової тканини органа.

Євгенія Бовдрич мешкає у селищі Бориня на Львівщині. Тяжкість і спазми під правим ребром з’явилися у неї приблизно два роки тому. Спочатку жінка не надавала цьому великого значення. Згодом симптоми стали виразнішими, тож вона звернулася до лікарів. Ультразвукове дослідження показало збільшену печінку та підозріле новоутворення. Медики зрозуміли: потрібна детальніша діагностика.

Саме тоді хірурги Першого медичного об’єднання Львова проводили виїзну консультацію в Турці. Після огляду пацієнтку направили до Львова на додаткові обстеження. Комп’ютерна томографія виявила ознаки паразитарного ураження печінки. Проте лікарі не могли повністю виключити онкологічний процес. Точний діагноз встановили лише завдяки гістологічному дослідженню — у жінки діагностували альвеококоз печінки.

Альвеококоз належить до рідкісних паразитарних захворювань. У людському організмі воно поводиться подібно до ракової пухлини: поступово розростається, руйнує печінку та здатне проникати в сусідні тканини. Основні носії паразита — дикі хижаки, зокрема лисиці та вовки. Заразитися людина може фекально-оральним шляхом. Це трапляється під час збору ягід і грибів, вживання води з відкритих водойм або контакту із зараженим ґрунтом.

Хірургічне видалення ураженої частини печінки залишається єдиним ефективним методом лікування такого захворювання. У складних випадках може знадобитися навіть трансплантація органа. Спершу лікарі планували видалити близько 55% печінки Євгенії. Однак під час операції хірурги зберегли значно більший обсяг здорової тканини — резекція склала лише 18% органа. Це перевершило найоптимістичніші прогнози.

«Операція виявилася технічно складною. Спочатку ми визначили судини, що забезпечують кровопостачання ураженої ділянки — це потрібно було зробити, щоб не пошкодити їх під час резекції. Для цього ми виконали контроль Гліссонової ніжки — комплексу, до якого входять жовчна протока, гілка портальної вени та печінкова артерія відповідного сегмента. Завдяки цьому вдалося ізолювати уражену ділянку та безпечно її видалити, зберігши кровопостачання решти печінки», — Володимир Дятел

Команда хірургів провела анатомічну резекцію правої передньої секції печінки з максимальним збереженням неураженої тканини. Відновлення пацієнтки пройшло успішно. Вже на десятий день після операції жінка повернулася додому.

Медики звертають особливу увагу на профілактику паразитарних захворювань. Вони радять ретельно мити руки та не вживати немиті лісові ягоди прямо з куща. Важливо також не пити некип’ячену воду з відкритих джерел. Регулярна дегельмінтизація домашніх тварин теж відіграє суттєву роль у запобіганні заразі.

Перше медичне об’єднання Львова забезпечує повний спектр сучасної медичної допомоги — від діагностики та консервативного лікування до складних оперативних втручань, реабілітації й протезування. До структури об’єднання входять лікарні святого Пантелеймона, святого Луки, святого Миколая, святої Анни, реабілітаційний центр UNBROKEN та лікувально-діагностичні центри.