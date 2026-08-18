У Львові й надалі накопичують міські борги

Львівська міська рада уклала угоду з «Ощадбанком» про залучення понад 582 мільйонів гривень. Кошти підуть на реалізацію ключових інвестиційних проєктів міста.

Частину фінансування спрямують на посилення стійкості Львівської громади. Це допоможе місту краще протистояти викликам воєнного часу.

Йдеться про масштабний комплекс інфраструктурних та енергетичних ініціатив. Вони охоплюють підвищення енергетичної стійкості міста, модернізацію критичної інфраструктури, розвиток промислового потенціалу, а також покращення транспортної мережі.

















