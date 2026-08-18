На Львівщині трійка проєктів отримала рекомендацію на перемогу у програмі «Тисяча весен»

Мистецький проєкт «ОАЗА? INTERMEZZO» увійшов до списку рекомендованих переможців національної програми «Тисячовесна». Ініціатива продовжує ідею «ОАЗА?», яку реалізує комунальний заклад Львівської обласної ради «Культурно-мистецький центр “Львівський палац мистецтв”». Про це розповів в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

«Це справді сильна новина для Львівщини і дуже висока оцінка проєкту, який за два роки вже став помітним явищем сучасного українського мистецтва. Але для мене важливо й інше. «ОАЗА?» — це частина великого перетворення самого Львівського палацу мистецтв на живий, відкритий і сучасний мистецький простір у центрі Львова, куди хочеться приходити митцям і глядачам», — зазначив Юрій Холод.



















Виставку сучасного мистецтва «ОАЗА?» вже двічі показували у Львівському палаці мистецтв. У 2025 році вона зібрала 39 українських митців та мисткинь. Наступного року проєкт повернувся з новою темою — резильєнтністю.

До переліку рекомендованих переможців також потрапив проєкт «Таємниці алхіміка», який реалізує комунальний заклад Львівської обласної ради «Історико-краєзнавчий музей». У рамках ініціативи планують створити сучасну інтерактивну експозицію в кімнаті алхіміка — найстарішій частині Музею-аптеки, що датується XVII століттям. Новий простір допоможе відвідувачам глибше пізнати історію львівської алхімії та зробить локацію привабливішою для туристів.

Серед переможців — і проєкт «“Тустань” — доступна спадщина, що говорить», який втілює комунальний заклад Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника “Тустань”». Мета ініціативи — зробити пам’ятку доступнішою для маломобільних людей, людей з інвалідністю, старших відвідувачів та батьків із малими дітьми. Біля підніжжя скель облаштують інклюзивні доріжки, встановлять інформаційні стенди та макети. Це дозволить пізнати історію фортеці без підйому на скелі.

На конкурс «Тисячовесна» подали 2634 культурно-мистецькі проєкти з усієї України. У напрямі візуального мистецтва до фінального пітчингу дійшли 135 проєктів із 199 заявлених. Публічний захист тривав з 12 до 16 серпня.