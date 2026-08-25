Погода в середу: дощі з грозами, температура до +9°C

У середу мешканців Львова та області очікує нестійка погода — синоптики попереджають про короткочасні дощі та грозові явища.

За даними Гідрометцентру України, вночі температура повітря коливатиметься в межах +8…+13°C.

Вдень столбик термометра підніметься до 19-24 градусів тепла.

Вітер триматиметься північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с — як вночі, так і вдень.

Опади не обійдуть регіон стороною: очікуються короткочасні дощі, а місцями синоптики прогнозують грози.