У Львові чоловіка збив потяг на території депо: поліція розслідує причини трагедії

На залізничних коліях у Львові сталася смертельна трагедія: працівник депо потрапив під потяг. Інцидент стався на вулиці Рудненській у суботу, 29 серпня. Інформацію підтвердили правоохоронці Львівської області.

За даними поліції, аварія трапилася приблизно о 09:30 ранку. 39-річний чоловік, місцевий житель, який працював у депо, переходив залізничну колію саме тоді, коли наближався потяг сполученням Джулинка — Гайворон. Уникнути зіткнення він не встиг.

Отримані травми виявилися смертельними — чоловік загинув безпосередньо на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом трагедії. Справу кваліфікували за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.

Ця стаття передбачає доволі суворе покарання — позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування наразі триває. Правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини, які призвели до загибелі чоловіка.

Створено за матеріалами: 032.ua