Львівщина 30 серпня проведе в останню путь загиблого захисника

Олегу Горчаку було 40 років, родом він із Золочівського району.

У неділю, 30 серпня, Львівщина проводжає в останню путь захисника Олега Горчака, якому було лише 40 років. Воїн загинув 24 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу Олексіївки. Таку інформацію оприлюднила Львівська обласна військова адміністрація.

Олег Горчак

Чоловік мешкав у селищі Красне Золочівського району. На захист України він став 22 червня 2022 року. Службу проходив на посаді майстра відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини Т0320. Загинув воїн 24 серпня поблизу села Олексіївка Синельниківського району Дніпропетровської області. На момент смерті захиснику було 40 років.

Створено за матеріалами: 032.ua