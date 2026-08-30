Під Буськом інкасаторка зіткнулася з Fiat під час обгону: постраждали вісім осіб

На трасі Київ — Чоп поблизу Буська зіткнулися інкасаторський Mercedes-Benz Sprinter та автомобіль Fiat Scudo.

У результаті аварії лікарі госпіталізували вісьмох осіб, серед яких двоє дітей. Про це стало відомо 30 серпня від департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

За попередньою інформацією, 32-річний водій інкасаторського Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, мешканець Запоріжжя, під час маневру обгону зіткнувся з Fiat Scudo, який рухався попереду в тому ж напрямку.

Автомобілем Fiat керував 59-річний чоловік із села Пониковиця Бродівської громади.

Від удару постраждали водій Fiat та п’ятеро пасажирів, які перебували в салоні. Серед потерпілих — двоє дітей віком 9 та 12 років. Медики забрали всіх постраждалих до лікарень.

Крім того, госпіталізували двох пасажирів інкасаторського автомобіля. Загальна кількість людей, які потребували медичної допомоги після зіткнення, склала вісім осіб.

Правоохоронці наразі з’ясовують причини та всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.