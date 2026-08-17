У Львові чоловік влаштував підпал генератора на території лікарні

Вогонь повністю знищив обладнання.

Поліція затримала львів’янина, який підпалив генераторну установку на території однієї з міських лікарень. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Зловмисник вчинив підпал у ніч на п’ятницю, 15 серпня, близько третьої години. Генераторна установка стояла на території лікарні на вулиці Лемківській.

Підозрюваному 35 років. Чоловік мешкає у Львові.

“Рятувальники ДСНС локалізували пожежу, після чого поліцейські встановили, що вогнем була критично пошкоджена генераторна установка, а займання сталось внаслідок умисного підпалу.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 35-річний львів’янин та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України” – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Слідчі територіального підрозділу поліції діють за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури. Справу кваліфікували за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі вирішують питання про повідомлення підозрюваному про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.