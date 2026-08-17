На Львівщині поліція викрила чоловіка, причетного до розповсюдження канабісу

На Самбірщині правоохоронці затримали 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у продажу канабісу наркозалежним мешканцям району.

За даними слідства, чоловік систематично придбавав та зберігав наркотик, а потім передавав його клієнтам методом «з рук в руки». Оперативники задокументували декілька епізодів такої протиправної діяльності.

Викрити зловмисника вдалося спільними зусиллями кримінальної поліції, слідчих та інших підрозділів відділення поліції №1 Самбірського районного відділу. Роботу координувала Самбірська окружна прокуратура. Затримання чоловіка відбулося у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили канабіс, а також інші предмети, які, за версією слідства, стануть доказами у справі.

Чоловіку вже повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. Ця стаття передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.