У Стрию нетверда за кермом жінка на смерть збила велосипедиста 65 років

У Стрию сталася смертельна аварія за участю велосипедиста.

65-річний чоловік загинув після зіткнення з автомобілем. За кермом машини перебувала жінка, яка, за попередніми даними поліції, була нетверезою.

ДТП трапилося 16 серпня приблизно о 11:45 на вулиці Шевченка. 29-річна жителька Дрогобича керувала автомобілем Fiat Tipo та зіткнулася з велосипедистом — 65-річним мешканцем того ж міста.

Від удару чоловік отримав тяжкі травми. Медики забрали його до лікарні, проте врятувати життя не вдалося — він помер від отриманих ушкоджень.

«Попередньо встановлено, що водійка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння», — зазначили у поліції Львівщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття стосується порушення правил дорожнього руху особами, які перебувають у стані сп’яніння.

За таке правопорушення передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Додатково суд може позбавити водійку права керувати транспортом на такий же термін. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі цієї трагічної події.