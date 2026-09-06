У Львові батьки з дітьми ризиковано перебігли шість смуг, аби встигнути на службу

Інспектори оштрафували у Львові батьків, які разом із дітьми перебігали шість смуг руху, щоб встигнути до церкви.

Про цей випадок повідомила патрульна поліція Львівської області.

Учора ввечері на вулиці Стрийській, на очах у патрульних, сім’я пішла через дорогу в неналежному місці.

Батьки потягли за руки дітей і квапили їх, підштовхуючи до переходу в пішому потоці транспорту.

Поспіх не звільняє від відповідальності, кажуть поліцейські, тож патрульні склали постанови і на матір, і на батька.