Садовий попереджає про масштабну забудову Сокільників, де планують створити місто на 50 тисяч жителів

У Львові звертаються до уряду з проханням створити механізм, який зупинить масштабну забудову безпосередньо на межах міської громади.

Особливо це стосується планів забудови в Сокільниках, де, за словами міського голови Львова Андрія Садового, замість невеликого села з близько 9 тисячами мешканців може з’явитися житловий район, в якому буде жити 50 тисяч людей.

Про це Садовий заявив під час ІІІ Всеукраїнського Земельного форуму 2026 у Львові. Він звернувся до першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Дениса Башлика з питанням про незаконне захоплення земель та неконтрольовану забудову.

Міський голова наголосив, що йдеться про десятки гектарів землі поблизу Львова, які раніше планували використати як резерв для розвитку аеропорту.

«І сьогодні виникає ідея — забудувати цю територію висотним житлом. З маленького села з 9 тисячами мешканців зробити місто на 50 тисяч. Без систем водопостачання, каналізації, шкіл, медичних та соціальних закладів. Це нікого не хвилює», — сказав Андрій Садовий.

Він також звернув увагу на небезпеку забудови у районі аеропорту, що може ускладнити його функціонування у разі надзвичайної ситуації.

Мер Львова додав, що прихильники нового житлового комплексу продовжують шукати шляхи для реалізації своїх планів. Наступного тижня заплановано сесію Львівської районної ради, на якій розглянуть зміни меж Сокільників та питання генерального плану розвитку.

У відповідь заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик підтвердив готовність міністерства розробити додаткові інструменти для боротьби з хаотичною забудовою.

«Той хаос, що відбувається, не повинен створювати умови для аферистів, які хочуть використати земельні ресурси. Війна рано чи пізно закінчиться, але земель стане менше — ми це розуміємо. Важливо зберегти те, що маємо», — підкреслив заступник міністра.

Башлик зазначив, що існуючі механізми контролю часто є недостатніми, тому міністерство готове тісно співпрацювати з громадами задля їх удосконалення.

«Ми прагнемо розробити додаткові механізми, які допоможуть уникнути подібних ситуацій. Міністерство готове бути надійним партнером для громад у цьому питанні», — додав Денис Башлик.

ІІІ Всеукраїнський Земельний форум 2026 у Львові об’єднав понад 150 учасників та 28 спікерів із 15 областей. На заході обговорювали земельне законодавство, судову практику, державний контроль над використанням земель, питання заліснення та політику в галузі земельних ресурсів громад.

Організатором форуму став Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради.