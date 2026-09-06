У Шептицькому під час пожежі в багатоповерхівці поранені двоє людей

У Шептицькому під час пожежі в квартирі дев’ятиповерхового будинку постраждали двоє людей.
Повідомлення про загоряння рятувальники отримали 5 вересня о 16:15.
Пожежа виникла в квартирі на восьмому поверсі. Коли прибули підрозділи, помешкання вже палало, а вогонь виривався з балкона.
Свідки до приїзду рятувальників винесли власника на сходову клітку. Пожежно-рятувальні підрозділи перенесли потерпілого чоловіка на ношах і передали медикам.
Пожежу локалізували о 16:34. Повністю ліквідували її о 16:36.
Причини загоряння та всі обставини зараз встановлюють фахівці.
Створено за матеріалами: golossokal.com.ua