Опублікувати у CityLife

У Шептицькому під час пожежі в багатоповерхівці поранені двоє людей

admin

У Шептицькому під час пожежі в квартирі дев’ятиповерхового будинку постраждали двоє людей.

Повідомлення про загоряння рятувальники отримали 5 вересня о 16:15.

Пожежа виникла в квартирі на восьмому поверсі. Коли прибули підрозділи, помешкання вже палало, а вогонь виривався з балкона.

Свідки до приїзду рятувальників винесли власника на сходову клітку. Пожежно-рятувальні підрозділи перенесли потерпілого чоловіка на ношах і передали медикам.

Пожежу локалізували о 16:34. Повністю ліквідували її о 16:36.

Причини загоряння та всі обставини зараз встановлюють фахівці.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Автопригода на Львівщині: Jetour і BMW зіткнулися, двоє людей госпіталізовано

У Львові батьки з дітьми ризиковано перебігли шість смуг, аби встигнути на службу