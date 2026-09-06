У дрогобицькому парку нападник відібрав прикраси в пенсіонера

У Дрогобичі поліція затримала 31-річного жителя Борислава, підозрюваного в пограбуванні 69-річного чоловіка в міському парку.
За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.
4 вересня близько 16:00 потерпілий сам звернувся до поліції й розповів про напад у парку.
69-річний житель Стебника повідомив, що невідомий застосував до нього фізичну силу і відібрав ювелірні прикраси.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік втік із ланцюжком, браслетом і каблучкою потерпілого.
Поліція опрацювала записи камер системи «Безпечна Львівщина» і встановила місце перебування підозрюваного.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.
Слідчі за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Створено за матеріалами: 032.ua